Gestione idrica Trapani: vertice in Assessorato regionale per superare le criticità

Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione di concertazione presso l’Assessorato Regionale all’Energia, convocata dall’Assessore Francesco Colianni, per affrontare l’annosa questione che riguarda l’ATI Idrico della provincia di Trapani. L’incontro è stato fortemente voluto sia dall’assessore regionale che dal Presidente dell’ATI, Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta, con l’obiettivo di sbloccare la situazione legata al mancato recupero della banca dati degli ex Comuni gestiti da EAS ormai in liquidazione coatta amministrativa. Questa banca dati è indispensabile per ottimizzare il Piano d’Ambito, rendendolo più sostenibile, cioè idoneo a ottenere finanziamenti. Alla riunione hanno partecipato, oltre al Dipartimento Energia, anche Invitalia (indicata come soggetto gestore dalla delibera del Consiglio dei Ministri del dicembre scorso), i rappresentanti del Commissario Straordinario per la Depurazione e alcuni funzionari dell’EAS in liquidazione.

Gruppuso ha ribadito l’urgenza di superare questi ostacoli per poter finalmente disporre delle informazioni necessarie alla redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’installazione di nuovi contatori idrici, avviare una gestione unitaria del servizio e accedere ai finanziamenti regionali già disponibili. Come ente di ambito (EGATE) attualmente sotto commissariamento nazionale, si sta cercando di concludere un percorso complesso e problematico che però oggi sembra finalmente vicino a una svolta, a patto che tutte le istituzioni coinvolte collaborino in maniera efficace e coordinata. Gli incontri proseguono e già nelle scorse ore si è svolta una riunione tecnica tra ATI Trapani e Invitalia, per continuare il lavoro sul riequilibrio del Piano d’Ambito e del relativo Piano Industriale.