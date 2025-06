A Pantelleria Poste si rifà il look, riapertura il 21 giugno

L’ufficio postale di via Edmondo De Amicis a Pantelleria resterà chiuso da lunedì 16 giugno e per tutta la prossima settimana a seguito di necessari lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via San Gaetano in contrada Scauri Siculo, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. La riapertura dell’ufficio postale di via De Amicis è prevista per sabato 21 giugno con i consueti orari.