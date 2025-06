Esce “Nuvola” il primo singolo della trapanese Mariel. VIDEO

È fuori “Nuvola”, il primo singolo da solista di Mariel, artista emergente nonchè cantante e frontwoman della nota band trapanese Foreway, finalista del concorso internazionale Tour Music Fest 2024. “Questo progetto nasce dal desiderio di mettersi in gioco con una carriera da solista, in parallelo a quella già nota della band – afferma l’artista -. Il brano, seguito da videoclip ufficiale rilasciato su YouTube, parla dell’importanza del chiedere aiuto quando ci si trova in situazioni di difficoltà. Molto spesso capita, nella vita di tutti i giorni, di sentirti spaesati e stanchi e di arrivare a pensare di non potercela fare da soli. Il supporto psicologico è diventato qualcosa di estremamente importante e spesso ci si vergogna a ricorrere ad esso, oppure semplicemente non si trova la voglia di farlo”.

Il brano esprime vicinanza e rassicurazione a chi si chiude in se stesso e pone grande importanza al valore del tempo che passa e che ci aiuta a convivere con le nostre paure ed accoglierle in maniera quasi terapeutica, rimarginando le ferite. Il testo è stato scritto dalla cantautrice, gli arrangiamenti e la direzione musicale ed artistica sono stati curati dal collaboratore Gianluca Almanza. Il videoclip di “Nuvola” è dedicato al noto artista e docente del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Trapani, Mauro Mannone venuto prematuramente a mancare di recente e punto di riferimento per molti studenti.