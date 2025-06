Daria Pugliese, bambina d’oro del Taekwondo mazarese

Ha soltanto undici anni, ma già uno sguardo determinato e un curriculum che fa tremare gli avversari più esperti. Daria Pugliese, classe 2014, è la nuova stella del Taekwondo italiano. Si allena a Mazara del Vallo presso l’ASD Scuola Taekwondo Angileri e nonostante la giovanissima età sta già scrivendo una pagina incredibile per lo sport giovanile nazionale. Tra il 30 maggio e il 2 giugno, sul prestigioso tappeto del Foro Italico di Roma, è andato in scena il Kim & Liù 2025, il torneo più importante d’Europa per le categorie giovanili del Taekwondo olimpico. Oltre tremila gli atleti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei che si sono sfidati nelle varie specialità. E ancora una volta, Daria ha brillato più di tutti gli altri. In tre edizioni consecutive, la giovane ma già completissima atleta ha conquistato ben sette titoli tra competizioni nazionali e internazionali, lasciando un segno indelebile nella storia recente del torneo. Nel 2023 era già stata campionessa nazionale Poomsae (forme) e campionessa nazionale Freestyle, titoli che ha riconquistato anche nel 2024.

Quest’anno, invece, Daria si è laureata campionessa nazionale Combattimento, campionessa nazionale Freestyle e campionessa internazionale Italy Open, risultando l’unica in Italia a sapersi imporre in tutte le discipline, per l’appunto forme, combattimento e freestyle. E proprio per questo motivo, Daria è considerata oggi l’atleta dei record, già conosciuta e temuta in tutto il circuito nazionale. “Daria è un vero talento” – racconta con orgoglio il Maestro Gabriele Angileri, guida tecnica e cuore pulsante della scuola mazarese – “Molti la vorrebbero nella propria squadra. Ma ciò che conta è che il nostro lavoro qui a Mazara dimostra come si possa emergere anche da una piccola città, se si hanno le competenze e la passione. Grazie anche ai suoi genitori, che la seguono in tutto e per tutto. E grazie a chi crede nello sport: all’amministrazione comunale, alla scuola e alle istituzioni”. Con Daria, intanto, cresce anche il gruppo agonistico dell’ASD Angileri, che in questa edizione del Kim & Liù ha portato a casa una medaglia di bronzo con Vincenzo Bertolino e due ottimi quinti posti con Alessio Giacalone e Davide Alcamo. Ottimo debutto anche per Alice Vruna, al primo torneo con la Squadra Regionale Siciliana, anche lei quinta. Il prossimo anno, nel 2026, Daria passerà alla categoria Cadetti, ma già oggi è chiaro che il suo nome sarà tra quelli da seguire nel panorama nazionale anche nei prossimi anni. Continuando a crescere si possono sognare traguardi sempre più prestigiosi. E per Mazara del Vallo e per lo sport siciliano la piccola Daria è già un orgoglio assoluto.