Week end caldo in Sicilia. Temperature stabilmente oltre i 30 gradi

Si prospetta un week end particolarmente caldo in Sicilia, con temperature anche di 8-10 gradi sopra la media. Uno scenario determinato dall’anticiclone “Scipione”, che per qualche altro giorno dovrebbe fermarsi sulle regione meridionali, con la colonnina di mercurio che, nei valori massimi, non dovrebbe scendere al di sotto dei 30°C e un tasso di umidità che si attesterà tra il 25 e il 50%. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali.

La Protezione Civile Regionale conferma anche per i prossimi giorni l’allerta arancione per incendi e ondate di calore su tutte le nove province siciliane.

Dalla metà della prossima settimana, le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado, come già avverrà a partire da domenica al Nord, dove sono previste anche precipitazioni piovose e persino la grandine.