Trapani: verso la regolarizzazione di immobili abusivi a Cappuccinelli

Il Comune di Trapani incontra l’Istituto Autonomo Case Popolari e l’Ordine dei geometri per definire le modalità e le procedure per la regolarizzazione di alcuni immobili abusivi, siti nel quartiere Cappuccinelli, oggetto di riqualificazione urbana nel programma Pinqua. A seguito del tavolo tecnico sono state definite le varie fattispecie di intervento e le norme di riferimento, in un clima di piena collaborazione interistituzionale. Ora la palla passa ai proprietari e agli inquilini, che potranno finalmente regolarizzare i loro immobili, previa costituzione di un Condominio, requisito importante per ottenere le concessioni in sanatoria. Lo sportello Pinqua, istituito presso il Settore III del Comune di Trapani, sarà a disposizione di tutti quegli utenti e tecnici interessati dalle problematiche suddette.