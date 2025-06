Spiagge e comuni trapanesi “plastic free”, chi sono i virtuosi

Oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali si sono svolti in tutta Italia. Un duplice obiettivo quello dei volontari Plastic Free Onlus: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro Pianeta. Anche in Sicilia i volontari Plastic Free sono stati presenti in vari litorali, approdando anche a Mazara del Vallo. Tanti volontari e liberi cittadini hanno ripulito sia la spiaggia che il litorale roccioso vicino il Ponte Arena.

Inoltre la Regione siciliana continua a distinguersi a livello nazionale per l’impegno nella promozione della sostenibilità ambientale, con un crescente sostegno concreto ai Comuni virtuosi. Per l’anno 2024 è stato previsto un riparto di 250.000 euro a favore dei Comuni riconosciuti come Plastic Free, in netto aumento rispetto ai 100.000 euro stanziati nel 2023. Nel 2024 la Sicilia ha registrato un importante salto in avanti, passando da 2 a 7 Comuni premiati. A ciascuno sarà destinato un contributo pari a 35.714,29 euro, da utilizzare per il potenziamento delle azioni ecologiche già intraprese sul territorio. per la Provincia di Trapani premiato Castelvetrano come comune virtuoso nella raccolta differenziata della plastica.