A Mazara prorogato per 9 mesi il servizio di raccolta rifiuti per oltre 5 milioni

Il Comune di Mazara del Vallo ha disposto la proroga tecnica del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e igiene urbana per altri nove mesi, fino al 28 febbraio 2026. La decisione è stata formalizzata con una determinazione dirigenziale firmata il 29 maggio 2025, praticamente alla vigilia della scadenza del contratto quinquennale attualmente in vigore. L’appalto, affidato in via d’urgenza dal 1° giugno 2020 all’ATI composta da Multiecoplast Srl ed Ecoburgus Srl, era infatti destinato a concludersi il 31 maggio 2025. Tuttavia, nonostante l’avvio con oltre un anno e mezzo di anticipo delle procedure per la nuova gara, l’iter per l’individuazione di un nuovo gestore non si è ancora concluso. La causa non è imputabile al Comune, come si legge nella determina, ma ai tempi tecnici necessari per la predisposizione e validazione del nuovo Piano di Raccolta dei Rifiuti e per l’attivazione della gara unica a livello d’ambito da parte della SRR Trapani Provincia Sud.

Cosa prevede la proroga

Nel dettaglio, la proroga è stata concessa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016), che consente, in via eccezionale, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento. Il costo per il servizio quinquennale era stato di circa 27,4 milioni di euro. L’importo complessivo della spesa per i 9 mesi aggiuntivi sarà dunque pari a 5,39 milioni di euro, comprensivi del servizio base, degli oneri per la sicurezza, degli adeguamenti ISTAT, degli incentivi tecnici, delle spese generali e dell’IVA. L’attuale gestore ha confermato, con nota ufficiale, la propria disponibilità a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali. Il differimento si è reso necessario in quanto la nuova gara unica per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, organizzata dalla SRR Trapani Provincia Sud per conto dei Comuni dell’ARO di riferimento, non è ancora stata pubblicata. Il progetto tecnico è stato già redatto dallo Studio Spera SRLS su incarico del CONAI nell’ambito dell’Accordo ANCI-CONAI, con introduzione della tariffazione puntuale (TARIP) e razionalizzazione delle attività.

Nuova gestione entro dicembre

Il Comune di Mazara ha completato la progettazione esecutiva ed è in attesa della validazione da parte della SRR, che ha previsto un cronoprogramma suddiviso in tre fasi per una durata complessiva di 180 giorni. L’avvio della nuova gestione è stimato entro dicembre 2025, salvo slittamenti. Resta in capo al Comune la gestione della fase esecutiva del servizio, mentre la SRR cura la fase di gara e affidamento. La proroga tecnica garantisce dunque la continuità di un servizio pubblico essenziale come quello dell’igiene urbana, evitando interruzioni che comporterebbero gravi disagi per la popolazione e per l’ambiente. Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, si tratta di una misura temporanea e strettamente legata ai tempi di completamento della nuova procedura di gara.