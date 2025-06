Marsala. Iscrizioni errate in Piazza Mameli, i progettisti: “Faremo le dovute rettifiche”

La Piazza Mameli, porta d’accesso principale al centro storico di Marsala, non è ancora completamente terminata così come le polemiche – ma c’è da dire anche gli elogi per chi la vive, la attraversa e trascorre pomeriggi e sere – intorno ad essa. Non solo per la tempistica non completamente rispettata, benchè la zona è stata riattivata parzialmente per le processioni del Giovedì e Venerdì Santo e quasi completamente per il Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Ma altresì per tutta una serie di accorgimenti, come le piante che erano state posizionate solo in maniera estemporanea e con tutto il vaso e poi tolte e il manto che ha bisogno di essere lucidato per migliorarne il decoro e la fruibilità.

Iscrizioni sbagliate, la lettera dell’avvocato Caruso

Giorni fa in una lettera aperta al sindaco Massimo Grillo, l’avvocato Ignazio Caruso, consigliere della Commissione toponomastica e presidente dell’Associazione Storia Patria di Marsala, ha evidenziato delle inesattezze storico-linguistiche nelle iscrizioni della Piazza Mameli: “La nuova sistemazione della Piazza contiene iscrizioni lapidee che riportano frasi di illustri autori, elogiative di Lilibeo-Marsala. Ad una attenta lettura, però, ci si accorge che sussistono rilevanti imprecisioni nella trascrizione dei testi sia sotto il profilo linguistico che storico che avrebbero potuto passare al vaglio della Commissione”, afferma Caruso. L’iscrizione lapidea attribuita a Diodoro Siculo è errata in quanto attribuibile a Tommaso Fazello. La trascrizione che si riferisce ad un passo delle “Metamorfosi” di Ovidio è incompleta e ne impedisce la comprensione. “E’ eclatante, infine, la trascrizione attribuita a Cluverio. “Hodie in minis Lilybaei extructa extat urbs inter primas Siciliae celebris, vulgo Marsala”. Lo scritto originale di Cluverio, autore di Sicilia Antiqua del 1619, recita invece “Hodie in riunis eius….., vulgo Marsalla dicta. ”, dice infine l’avvocato.

Arriva la replica dei progettisti di Piazza Mameli

Una prima risposta arriva dai progettisti della stessa Piazza, gli architetti Antonio Bua e Maxime Angileri: “A seguito di quanto riportato dall’avvocato Caruso, specifichiamo che le criticità segnalate sono già oggetto di un nostro approfondimento e, effettuate le dovute verifiche e fatte le dovute valutazioni, verranno apportate le eventuali rettifiche necessarie per superare gli errori riscontrati. La volontà, di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione della Piazza, è naturalmente quella di concludere il lavoro nel miglior modo possibile, nonostante l’iter di realizzazione sia stato travagliato, nell’intento di celebrare la storia della città”.