Droghe vecchie e nuove tra i giovanissimi trapanesi, Cisl: “Salviamo i quartieri”

Un allarme nuove droghe e diffusione tra i giovani e giovanissimi è stato lanciato nelle scorse ore dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore. Un appello a cui hanno risposto con preoccupazione i sindacati della Provincia. “E’ la riprova che il disagio sociale giovanile vissuto nelle nostre città è figlio anche dell’aumento del consumo di droghe. Bisogna unire le forze e lavorare insieme non solo per mettere in sicurezza i nostri quartieri dalla violenza dilagante messa in atto da chi vuole gestire il mercato illegale delle droghe, ma anche per salvaguardare la vita dei nostri giovani”. Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani.

“L’aumento del consumo di sostanze stupefacenti, in particolare del crack, spesso è legato a situazioni di disagio sociale e psicologico e assenza di prospettive future, ed è nostro dovere affrontare questa emergenza con determinazione, responsabilità e coraggio. È cruciale attivare politiche di prevenzione efficaci, che coinvolgano scuole, famiglie e servizi sociali, per promuovere uno stile di vita sano e consapevole tra i giovani. Dobbiamo incrementare gli sforzi per offrire percorsi di recupero e reinserimento sociale per coloro che sono stati colpiti da questa piaga, collaborando strettamente con le organizzazioni del terzo settore e le istituzioni”, conclude Badami.