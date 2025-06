“Ballo ma non mi sballo”, studenti del Rosina Salvo di Trapani impegnati nel volontariato

Si è conclusa la terza edizione del PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “A scuola di volontariato – Progettiamo il futuro”, promosso dall’Istituto Superiore “Rosina Salvo” di Trapani e dal CeSVoP (Centro Servizi per il Volontariato di Palermo). Anche quest’anno oltre 80 studenti sono stati protagonisti di attività di volontariato e cittadinanza attiva. Una esperienza che ha lasciato un segno importante nel loro cammino di crescita personale e professionale. Il progetto, realizzato insieme al CeSVoP ha offerto ai ragazzi l’occasione di mettersi in gioco, valorizzare le proprie competenze e guardare al futuro con nuovi strumenti. Le attività hanno toccato vari ambiti: ambiente, infanzia, giovani, fino al volontariato digitale.

All’interno di questo percorso è stata inserita la serata “Ballo ma non mi sballo”, ideata dagli studenti e promossa dall’associazione Azione X OdV in collaborazione con il Club Caloma. L’iniziativa è nata dall’idea di unire i ragazzi e le ragazze in un momento di festa e consapevolezza, per promuovere un divertimento sano e responsabile, lontano da alcol, droghe e dipendenze digitali. Come ha sottolineato la Prof.ssa Rosaria Bonfiglio, presidente di Azione X OdV e referente dei PCTO dell’Istituto Rosina Salvo, «è fondamentale aiutare i ragazzi a vivere il divertimento con equilibrio e consapevolezza, contrastando comportamenti a rischio spesso legati al conformismo e alla pressione del gruppo».

L’evento ha rappresentato un vero e proprio “viaggio nella consapevolezza”, per comprendere e affrontare in modo critico le dinamiche dell’abuso di sostanze e l’uso distorto del web, fenomeni sempre più diffusi tra le nuove generazioni. Presenti all’incontro gli assessori alle politiche sociali Carmela Daidone (Comune di Erice) e Giuseppe Virzì (Comune di Trapani), insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Rosina Salvo, Giuseppina Messina. Sonia Fonte, sociologa, ha approfondito l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla salute. A chiudere il pomeriggio, Rossella D’Angelo – referente provinciale CeSVoP – che ha presentato le nuove opportunità di volontariato estive, che vedranno coinvolti molti dei giovani partecipanti.