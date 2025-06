Trapani riceve due finanziamenti per fronteggiare l’emergenza idrica

Il Comune di Trapani ha ottenuto due nuovi finanziamenti destinati a fronteggiare l’emergenza idrica che interessa il territorio. “Abbiamo conquistato altri due finanziamenti per fronteggiare l’emergenza idrica – ha dichiarato il primo cittadino -. Tempo fa abbiamo candidato i lavori per realizzare un nuovo pozzo, in sostituzione di quello crollato nel tempo a Bresciana, e quindi attivare il 18° pozzo”. A questo intervento si aggiunge un’ulteriore misura volta a migliorare l’efficienza della rete. “Abbiamo ottenuto anche un finanziamento congruo per interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta di Bresciana, con l’obiettivo di contenere le perdite idriche“, ha spiegato Tranchida. Il sindaco ha sottolineato la doppia valenza delle risorse ottenute, più risorse col nuovo pozzo e, allo stesso tempo, contenere le perdite idriche sulla condotta. Sarà un modo per andare incontro alla condizione di siccità emergenziale, che può interessare anche la città, oltre che, come già dichiarato da organi regionali lo scorso anno e anche quest’anno, l’intera Sicilia.

Tranchida ha infine evidenziato la necessità di cogliere ogni opportunità utile per migliorare il servizio idrico: “Non perdiamo occasioni, treni, opportunità per tentare di migliorare il servizio di distribuzione idrica, pur in presenza di una grave condizione, ormai acclarata, di siccità planetaria, che interessa soprattutto le regioni meridionali europee, il Nordafrica e la Sicilia, nel cuore di questo emisfero, destinata purtroppo, entro il 2032, a subire un notevole processo di desertificazione”.