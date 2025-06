Ospedale e Casa di comunità a Trapani: approvato il progetto esecutivo

Con delibera del direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Trapani e delle contigue Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale. I lavori di realizzazione della struttura, sono finanziati all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani nell’ambito della Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per oltre otto milioni di euro. All’opera sovrintende il Servizio Gestione Tecnica dell’ASP, diretto da Francesco Costa. Per una più rapida esecuzione, i lavori, in appalto integrato, sono stati aggiudicati nel settembre 2023 e prima della validazione e approvazione dell’intero progetto esecutivo era stata autorizzata la consegna parziale dei soli lavori riguardanti le strutture portanti e l’impianto del cantiere, in quanto era già stata acquisita l’autorizzazione del Genio Civile.

Dopo aver eseguito gli scavi, la ditta aggiudicataria dell’appalto, sta predisponendo il piano di posa delle fondazioni. Adesso, con l’approvazione dell’intero progetto esecutivo si completerà la realizzazione dei tre corpi di fabbrica, distinti ma comunicanti. L’ ospedale di comunità sorgerà a Trapani in un edificio di nuova realizzazione, all’interno di un’area di proprietà dell’ASP in contrada Belvedere (cosiddetto Fondo Paneperso), e avrà 20 posti letto. Si tratta di nuove strutture di ricovero di nuova tipologia, introdotte dal D.M. 77/2022 del Ministero della Salute (le altre due sono a Marsala e a Salemi), rivolte a pazienti che non richiedono cure intensive, ma che non possono essere assistiti opportunamente al proprio domicilio. Svolgeranno un ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale, fungendo così da ponte tra le cure domiciliari e il ricovero ospedaliero, al fine di evitare degenze ospedaliere improprie o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei alla stabilizzazione del paziente e al suo recupero funzionale. All’interno di ogni ospedale di comunità verrà garantita l’assistenza infermieristica 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, oltre alla presenza di un medico, di operatori socio-sanitari e di personale sanitario con funzioni riabilitative.

Con la deliberazione del Commissario straordinario pro tempore n. 879 del 20 luglio 2023, l’A.S.P. di Trapani ha aggiudicato la procedura di gara aperta, articolata in quattro lotti, per l’affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori per la nuova edificazione. Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dalle Società GPA Srl, con sede a San Giovanni Valdarno, e Officine 18 Società di Ingegneria, di Cagliari. Il costo complessivo dell’intervento, pari a 8.393.769 euro, trova piena copertura a valere sul complessivo finanziamento previsto nell’ambito del PNRR e del Fondo Opere Indifferibili, così ripartito: