Mazara, le immagini di una microdiscarica in via Potenza. L’assessore Caruso promette “tolleranza zero” VIDEO

“L’inciviltà è un male dell’umanità e a Mazara del Vallo non deve più avere cittadinanza!! Non avremo tolleranza per chi pensa di trasformare strade, spiagge e quartieri in discarica personale da raggiungere a piedi, in auto, in moto o in bicicletta, se non addirittura incappucciati!!”.

Questo il commento dell’assessore all’ambiente Giampaolo Caruso alla vista delle immagini di videosorveglianza nella via Potenza dove alcuni cittadini evidentemente sprovvisti di senso civico e rispetto del bene comune hanno creato delle micro discariche.

“Stiamo combattendo senza sosta, con il sindaco in primis e tutta l’amministrazione, per arginare questo vergognoso e deleterio fenomeno che colpisce ogni settore: il decoro, il turismo, la viabilità urbana, il bilancio, lo sport, il sociale, i quartieri… e tutto ciò che ogni giorno con fatica e poche risorse teniamo in pedi e valorizziamo con orgoglio e abnegazione!”.

Il Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, con l’ausilio della videosorveglianza prosegue in maniera incessante i controlli e sono già numerose le sanzioni elevate nel territorio per abbandono indiscriminato di rifiuti.

“Colgo l’occasione – sottolinea l’assessore Caruso – per ringraziare il Comandante della Pm Vincenzo Menfi e tutto il corpo della Municipale per il lavoro prezioso e instancabile di controllo. Un ringraziamento va al personale dell’Ufficio Ambiente ed agli operatori ecologici che ogni giorno tentano di pulire la nostra Città dai rifiuti che correttamente i cittadini conferiscono nelle modalità regolamentate e dagli incivili che se ne infischiano delle regole e meriterebbero di ‘nuotare nella melma’ da loro creata. Il sistema di controllo tramite telecamere, il controllo appiedato a cui si aggiungeranno presto gli ispettori ambientali, sono certo porteranno a risultati importanti e spero anche oltre le aspettative”.