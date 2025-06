Torna il Premio Mozia: tra i vincitori c’è anche Bruno Vespa

È stato Gianni Letta, Presidente del Comitato Scientifico del Premio Internazionale Mozia, a comunicare ufficialmente i nomi dei vincitori di questa seconda edizione del Premio, organizzato dall’Associazione Strada del Vino Marsala –Terre d’Occidente e dal periodico “Il Vomere”, con il supporto della Fondazione Whitaker.

“Perseguiamo un duplice obiettivo – dichiara il notaio Salvatore Lombardo, Presidente della Strada del Vino di Marsala e del Comitato Organizzatore del Premio – premiare le eccellenze italiane ed internazionali e portare ancor più alla ribalta nazionale l’Isola di Mozia ricca di storia e di bellezze paesaggistiche e naturalistiche perché diventi finalmente Patrimonio dell’Unesco”.

La cerimonia ufficiale di consegna dei Premi si svolgerà sabato 21 giugno alle ore 18 sull’Isola di Mozia.

Tra i premiati, nomi noti del giornalismo, della medicina, della ricerca scientifica, del mondo della Chiesa, del mondo della solidarietà, del cinema, dell’innovazione.

Di seguito l’elenco dei premiati.

Bruno Vespa per il giornalismo, così come Laura Chimenti (Tg1) e Marta Serafini (Corriere della Sera). Per il mondo dell’Intelligenza Artificiale, Padre Paolo Benanti, componente del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Il Cardinale Fernando Filoni, diplomatico della Chiesa moderna nelle aree più difficili del mondo, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per la comunicazione Istituzionale il Mozia va a Mario Viola, massimo esperto di sicurezza nazionale, oggi ai vertici della Scuola Superiore di Polizia. Per il mondo della medicina e della ricerca, il premio va a Fabio Calabrò, direttore della Oncologia Medica dell’Istituto Tumori di Roma Regina Elena. Per il cinema, il premio Mozia va all’attore Alessio Boni (“La meglio gioventù”, “La bestia nel cuore”). Federico Palmaroli, in arte “Osho”, umorista che creato un nuovo modo di fare satira. Premiata anche Simona Malaspina, manager che si occupa di tutela dell’ambiente, di riciclo di rifiuti pericolosi. Infine, Il premio alla memoria e alla carriera al giornalista Mario Nanni, tra i fondatori del Premio, deceduto scorso aprile.

A condurre la serata di gala sarà la giornalista Incoronata Boccia, fino a poco tempo fa Vice Direttore del TG1 e oggi Direttore Responsabile dell’Ufficio Stampa della RAI. Accanto a lei, Rosa Rubino direttrice de Il Vomere ed ideatrice del Premio.