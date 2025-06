Referendum, il commento della segretaria Cgil Liria Canzoneri

“L’esito del voto non ha prodotto il risultato auspicato, ma è stato un esercizio di democrazia che ha rimesso al centro del dibattito politico i temi dei diritti, del lavoro e della cittadinanza”. La segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri commenta così il risultato elettorale del Referendum, per cui hanno votato, in provincia di Trapani, 73.959 elettori.

“La campagna referendaria – dice Canzoneri – è stata complessa, boicottata dagli inviti all’astensionismo e ignorata dai media, ma è emersa ugualmente la necessità di favorire la partecipazione democratica sulle scelte politiche ed economiche del Paese e l’emergenza di risolvere i problemi di un territorio che non è in grado di rispondere alle emergenze sociali: occupazione, precarietà, sicurezza sul lavoro, emigrazione dei giovani. Ripartendo da qui, continueremo l’azione sindacale per l’affermazione dei diritti, portando avanti con determinazione le battaglie per favorire la coesione sociale, ridurre le diseguaglianze e migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono nel territorio trapanese. A nome mio e di tutto il sindacato – conclude – rivolgo un sincero ringraziamento a tutte e a tutti coloro che ci hanno sostenuti e hanno partecipato al voto”.