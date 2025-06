Allo Juventus Club di Marsala si ricorda l’Heysel a 40 anni dalla Strage

Lo Juventus Official Fan Club di Marsala organizza un importante evento per commemorare le vittime della strage dello Stadio Heysel di Bruxelles quando, 40 anni fa prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus-Liverpool, ben 39 tifosi persero la vita schiacciate e calpestate dalla folla complice il crollo di un muro e disordini nel pre-partita. Il 20 giugno alle ore 18, presso la sede dello Juventus club in Via San Giovanni Bosco n. 40, si terrà un incontro al quale presenzieranno: lo storico fotografo della Juventus, Salvatore Giglio, l’ex calciatore Massimo Briaschi che giocò quella partita ed il famoso giornalista Italo Cucci, che all’epoca dei fatti era direttore del settimanale Guerin Sportivo. Unitamente all’incontro sarà inaugurata la mostra fotografica del Maestro Salvatore Giglio dal titolo “UNA STRAGE ANNUNCIATA – L’ULTIMO RESPIRO”, dove decine di foto inedite saranno esposte nei saloni del club.

“Per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio potere ricordare, con una cerimonia a loro dedicata, i nostri fratelli bianconeri vittime di quella strage. Un momento di unione e condivisione per permettere a tutti di esprimere il proprio affetto e rispetto – dice Nino Ienna Presidente dello Juventus Club Marsala -. Ssarà importante esserci anche per riflettere insieme sull’importanza della solidarietà e della stima reciproca al di là delle rivalità sportive. Abbiamo infatti invitato i sodalizi delle altre squadre di club presenti a Marsala (Milan, Inter, Torino e Fiorentina) certi che presenzieranno all’evento perché tragedie come queste non hanno colori”. L’accesso al club per l’incontro/conferenza sarà libero e gratuito. La mostra fotografica rimarrà aperta anche nei giorni 21 e 22 dalle ore 18 alle ore 20.