Inaugurata a Erice la mostra “Niki Berlinguer – La signora degli arazzi”

E’ stata inaugurata presso l’Istituto Wigner-San Francesco di Erice, la mostra “Niki Berlinguer – La signora degli arazzi”, a cura di Claudio Crescentini. La rassegna, articolata in tre sedi espositive nel cuore del centro storico (Wigner-San Francesco, Polo Museale “A. Cordici” e Chiesa di San Pietro), rende omaggio a una delle personalità più originali e coraggiose dell’arte tessile italiana del secondo Novecento. Niki Berlinguer, artista colta e raffinata, ha saputo reinventare il linguaggio della tessitura con straordinaria intelligenza visiva e tensione culturale, portando sul telaio capolavori della pittura moderna e contemporanea con uno sguardo del tutto personale. Lungi dal semplice esercizio di trasposizione, la sua opera è una riscrittura consapevole, politica, femminile. Un’arte che unisce rigore tecnico, pensiero e memoria, al di fuori delle mode e delle scorciatoie del sistema dell’arte.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Erice Arte e dalla Fondazione Ettore Majorana, con la collaborazione del Comune di Erice, del Polo Museale “A. Cordici”, dell’associazione La Montagna del Signore e del circuito I Borghi più belli d’Italia in Sicilia, si snoda attraverso tre sedi espositive nel cuore del centro storico: Istituto Wigner-San Francesco, Polo Museale “A. Cordici” e Chiesa di San Pietro. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose personalità istituzionali e culturali. Sono intervenuti Giordano Bruno Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte, Nicola Adragna, presidente della stessa fondazione, e Lorenzo Zichichi per la Fondazione Ettore Majorana. Con loro, la sindaca Daniela Toscano, l’assessora alla cultura Rossella Cosentino, gli assessori Paolo Genco e Antonio Giuseppe Agliastro, il presidente del Consiglio comunale Ruggero Messina, il responsabile del settore cultura dott. Salvatore Denaro, e Padre Pietro Messana per l’associazione La Montagna del Signore.

Momento particolarmente intenso è stata la partecipazione di Bianca Berlinguer, giornalista e nipote dell’artista, che ha offerto un ricordo personale della nonna, restituendone non solo la dimensione culturale ma anche quella civile e familiare, come donna capace di imporsi nel campo artistico e non solo. La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino al 2 novembre 2025, seguendo gli orari di apertura dei siti culturali che ospitano l’esposizione. Sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso ai singoli siti o l’Erice Card presso i tre punti di informazione turistica gestiti da F. C. Service: accanto alla stazione della funivia a valle, all’ingresso di Porta Trapani e in Piazza della Loggia. In alternativa, i biglietti sono disponibili anche alle biglietterie dei siti culturali aderenti.