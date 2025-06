L’Anffas Aps di Marsala, tramite la propria pagina Facebook, fa sapere di essere in lutto per la perdita di Antonio Di Pietra, un ragazzo “… autorappresentante che ha illuminato il nostro cammino con la sua forza e il suo sorriso”. “Nella nostra associazione gli abbiamo dato tanto, ma lui ci ha donato ancora di più: gioia, insegnamenti e momenti indimenticabili. Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori. Ciao Antonio, grazie per tutto” scrivono la presidente Anna Maria Casano, la vice Giuseppa Maria Ferro, i dipendenti, i volontari e i collaboratori Maria Rita Carnevale dell’Anffas dice: “Oggi ci hai lasciati e con te se ne va un pezzo di dolcezza che ha saputo disarmarci tutti. Sei stato un’anima speciale, capace di illuminare anche i giorni più difficili con un sorriso puro, vero. Un nuovo angelo è arrivato in paradiso.Hai superato tante prove in questi anni, affrontandole con coraggio e una forza silenziosa che ci ha insegnato tanto. Ci hai mostrato che le barriere non esistono davvero, che sono solo costruzioni mentali e sociali. Tu le hai abbattute tutte, con la semplicità e la bellezza della tua presenza”.

IL VIDEO DEDICATO AD ANTONIO DA ANFFAS: