Voci dal Mediterraneo: musica, moda e cultura sull’isola di Pantelleria

Pantelleria si prepara a diventare il cuore pulsante della musica e della cultura mediterranea con “Voci dal Mediterraneo”, festival internazionale che, dal 24 al 27 luglio 2025, riunirà artisti, musicisti, stilisti e appassionati da tutto il mondo. Un evento unico nel suo genere, dove suoni, colori e sapori si fondono nella suggestiva cornice di un’isola vulcanica tra le più affascinanti del Mediterraneo. Giunto alla sua seconda edizione, “Voci dal Mediterraneo” nasce con l’obiettivo di celebrare l’identità culturale e musicale dei popoli mediterranei. Sul palco principale si alterneranno voci note e nuove promesse, in un mosaico musicale che spazierà tra generi e culture diverse. Tra i nomi confermati del cast ufficiale: I Jalisse, Alendro Baldi, Niko Cutugno, Russell Russel e Michele Longo (entrambi da The Voice Senior), Alessandro Serra, Sasà Taibi, e la piccola Kristel.

Un evento da vivere, non solo da vedere

E non mancherà la moda, con la spettacolare sfilata firmata Nino Lettieri, prevista nella serata di sabato. Definita da molti la “Perla Nera del Mediterraneo”, Pantelleria offre una scenografia naturale impareggiabile. I suoi paesaggi vulcanici, il mare cristallino, le architetture tipiche come i dammusi e il Castello Barbacane, oltre alla rinomata gastronomia locale, faranno da cornice a un festival che si preannuncia tanto coinvolgente quanto suggestivo. Ma anche, moda e glamour. Momento clou dell’evento infatti, sarà la sfilata di alta moda dello stilista Nino Lettieri, che presenterà in anteprima la sua collezione. Un’occasione per unire arte e spettacolo, bellezza e creatività, in una serata che si annuncia glamour e sofisticata.

Un viaggio musicale tra le culture del Mediterraneo

A dirigere artisticamente il festival sarà Massimo Galfano, già noto per il suo impegno nella promozione musicale, accompagnato da un team d’eccezione. Alla co-conduzione oltre Massimo Galfano, ci saranno: la showgirl Nathalie Caldonazzo, madrina dell’evento; Alessandro Serra, cabarettista di Zelig, Made in Sud, Colorado e Tu sì que vales; Julian Borghesan, speaker di Rai Radio 2 e Rai Radio Tutta Italiana, insieme alla giovane e talentuosa Kristel. Anche quest’anno il festival ospiterà una giuria di alto livello, con Marcello Balestra come presidente. Al suo fianco: Kikko Palmosi, Antonio Tortolano, Giuseppe Denaro, Lea Benigno. “Voci dal Mediterraneo”, patrocinato dal Comune di Pantelleria, è un evento da non perdere non è solo un festival musicale, ma un’occasione per vivere un’esperienza immersiva tra musica, moda, cultura e bellezza naturale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e desidera scoprire il fascino senza tempo dell’isola di Pantelleria.