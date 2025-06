Trapani, al via i lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce

A Trapani sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce, che l’amministrazione presenta come prima tappa di un piano straordinario di cura dell’ambiente con implementazione dei servizi.

Sul posto anche l’assessore Barbara, che a riguardo ha affermato: “Sappiamo delle diverse criticità in giro per la città, ma adesso possiamo concretamente partire con le bonifiche grazie agli appalti del Comune ed ai finanziamenti appositamente dedicati alla materia ambientale. Questa volta, però, abbiamo predisposto i lavori diversamente e meglio, perché si interverrà con un’azione straordinaria. Da stamani, al via i lavori presso lo scorrimento veloce con il taglio degli oleandri, per poi proseguire all’interno della zona industriale, da tempo immemore bisognosa di interventi. L’ingresso della nostra città merita di diventare un fiore all’occhiello non solo per i turisti ma anche per i nostri concittadini che ogni giorno transitano da questa importante arteria. L’amministrazione non è rimasta a guardare ed ha messo in campo quella che è, probabilmente, la più grande operazione di bonifica e pulizia che lo scorrimento veloce abbia mai visto. Si tratta soltanto dell’inizio di una serie di bonifiche in città, sia di potatura che scerbatura. Una parte dello scorrimento veloce attualmente è chiuso, potranno esservi piccoli rallentamenti ma il lavoro finale sarà ottimo. Non abbiamo intenzione di abbandonare nessuna zona di Trapani, porteremo a compimento ogni esigenza”.