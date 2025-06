Progetti giovanili Scacco Club Mazara: vincono Signorello e Sciacca 

Con i tornei individuali si è conclusa la fase dei progetti scolastici giovanili 2025 dello Scacco Club Mazara. La manifestazione con il patrocinio del Museo Nazionale degli Scacchi si è svolta nel Plesso di Via Gualtiero dell’Istituto Comprensivo “Grassa-Quinci”. Con la presenza della Dirigente dott.ssa Mariella Misuraca, al via trentasei ragazzi suddivisi per fasce di età hanno dato vita ai due tornei di scuola media e scuola primaria. Con l’ottima assistenza delle insegnanti Aurelia Piazza e Loredana Savalli i tornei sono stati abilmente diretti dall’arbitro Nino Profera. Alla fine delle gare il torneo di scuola media, che si è svolto sulla distanza di sei turni, è stato vinto da Marco Signorello con sei punti, davanti a Francesco Gancitano a cinque punti e Simone Pipitone con 3,5. Nel torneo della scuola primaria che si è svolto su otto turni, vittoria a punteggio pieno per Francesco Sciacca. Dietro a far constatare il buon livello tecnico dei piccoli scacchisti, con 5,5 punti ben quattro giocatori che si classificano in ordine per spareggio tecnico dal secondo al quinto posto: Mario Falcetta, Giovanni Marino, Nicolò Basone e Miriam Marino che si assicura il titolo femminile davanti ad Aurora Mirasolo e Gloria La Porta.