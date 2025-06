Pastorale familiare, nella Diocesi di Mazara tre coppie guidano il servizio

Un nuovo slancio al Servizio diocesano di Pastorale familiare è quello che ha voluto dare il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che, dopo aver istituito la Consulta diocesana di Pastorale familiare, ha ora nominato tre coppie come condirettori del Servizio e segretari della Consulta. Era stata la stessa Consulta a indicare al Vescovo un’equipe rappresentativa del territorio. Da qui la nomina di Filippo Azzarito ed Elena Di Pietra, Sergio Giacalone e Manuela Linares come condirettori del servizio. Giambattista Pulizzi e Giovanna Indelicato, invece, sono stati indicati come coppia segretaria della Consulta. «Ringrazio Roberto Palmeri e Giusy Russo per il lavoro svolto sino ad adesso – ha detto il Vescovo – un lavoro prezioso svolto in sinergia con l’intera Commissione». Palmeri e Russo vennero indicati alla guida del Servizio diocesano nel 2019.