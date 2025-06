Musetti si ritira, Alcaraz in finale al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti lotta alla pari con Carlos Alcaraz per due set ma poi un problema muscolare lo costringe a gettare la spugna. Si ferma in semifinale lo splendido cammino del 23enne carrarino al Roland Garros: un infortunio alla coscia sinistra lo porta al ritiro sul 4-6 7-6(3) 6-0 2-0 dopo due ore e 25 minuti di gioco a favore dello spagnolo. Alcaraz, campione in carica, vola dunque in finale dove attende il vincitore del match fra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Per il 22enne murciano è la quinta finale in uno Slam: fin qui solo vittorie, agli Us Open 2022, a Wimbledon nel 2023 e nel 2024 e, come detto, al Roland Garros un anno fa. “Vincere così non è piacevole – il commento di Alcaraz – Lorenzo ha disputato una stagione su terra fantastica, gli auguro il meglio: spero che possa recuperare in fretta per tornare a goderci il suo tennis”. Lo spagnolo ammette che “i primi due set sono stati durissimi. Potevo fargli break nel primo e non sono riuscito a sfruttare le mie occasioni. Lui stava giocando un gran tennis e aver vinto il secondo set è stato un sollievo. Dovevo spingerlo al limite, essere aggressivo. Ho trovato un pò di calma, ho iniziato a vedere le cose in maniera più chiara e ho giocato un buonissimo tennis. Sto alla grande, sono state delle settimane intense ma c’è ancora un passo da fare e tutto quello che ho ancora da dare, lo darò domenica”, il riferimento alla finale.

