Trapani, il quartiere Cappuccinelli cambierà volto: il Comune convoca residenti e attività

Alla luce dell’avvio imminente dei lavori previsti nel rione Cappuccinelli, il Comune di Trapani ha convocato un tavolo tecnico finalizzato a favorire il coordinamento operativo tra tutte le realtà coinvolte, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle tempistiche contrattuali e degli standard di qualità e sicurezza richiesti. Considerati i tempi ristretti previsti dal cronoprogramma e la necessità, da parte delle imprese, di procedere con nuove assunzioni, l’Amministrazione Tranchida chiede massima partecipazione con l’auspicio di poter contare sul contributo di ciascuno, mettendo a disposizione competenze ed esperienze utili al buon andamento delle attività. Il primo incontro è fissato per il giorno 12 giugno alle ore 10 presso la Sala Sodano.

“Trapani in Cammino è anche Quartiere Cappuccinelli – afferma il sindaco – due mega finanziamenti che abbiamo intercettato in questi anni da 15 milioni di euro ciascuno, per riqualificare le abitazioni ex istituto case popolari ed urbanizzazioni collegate. Sicuramente ci saranno disagi per la polvere ed i lavori, mi scuso anticipatamente, ma creeremo finalmente un nuovo quartiere anche là dove il mare si incontra con il cielo. Voglio, inoltre, lanciare un appello, le aziende ci hanno fatto sapere che sono in cerca di manodopera qualificata. L’invito, a chi è interessato ed a chi ha le competenze richieste, è quello di contattare le imprese per tramite di sindacati ed ufficio collocamento. Oggi abbiamo i finanziamenti e le imprese, adesso tocca a voi, passaparola per chi vuole diventare protagonista, dando il proprio contributo come lavoratore”.