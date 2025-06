Mazara arrestato un uomo: aveva 34 panetti di “hashish”

Il Comando Provinciale di Trapani della Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario trovato in possesso di circa tre chili e mezzo di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

In particolare, i finanzieri della Tenenza di Mazara del Vallo, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti, hanno notato un soggetto aggirarsi per le vie di Campobello di Mazara con una scatola di cartone sottobraccio che, accortosi di essere osservato dai militari, manifestava chiari segni di inquietudine, cercando di dileguarsi tra i passanti.

Immediatamente raggiunto dalla pattuglia, il fuggitivo è stato fermato e sottoposto ad un controllo che ha permesso il rinvenimento, all’interno della scatola di cartone, di un ulteriore involucro, ben sigillato e isolato con schiuma poliuretanica, contenente trentaquattro panetti di sostanza resinosa dalle esalazioni assimilabili alla cannabis, risultata essere, dai preliminari esami con test speditivi, sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

I militari delle Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato la sostanza stupefacente

e arrestato lo spacciatore, deferendolo alla Procura della Repubblica di Marsala.