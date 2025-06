Lavori sulla A19, necessario accelerare. Intanto i commissari nominati da Schifani si dimettono

Un incontro urgente tra Anas e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, si terrà giovedì 5 giugno a Palermo. Parteciperanno anche i vertici delle imprese impegnate nei lavori di manutenzione straordinaria sulla A19 “Palermo-Catania” nei tratti tra Bagheria e Palermo e tra Casteldaccia e Altavilla. Dopo la riunione l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, incontrerà il Presidente della Regione con il quale in queste ore ci sono state varie interlocuzioni telefoniche. L’obiettivo è accelerare i lavori in corso, nel rispetto del crono-programma, anche con turni notturni, per garantire la percorribilità delle tratte autostradali nel più breve tempo possibile, viste le intermidabili code.

I lavori in corso devono ammodernare l’infrastruttura stradale e innalzare i livelli di sicurezza degli utenti. Nel cantiere fra Bagheria e Palermo si svolge la manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza degli svincoli compresi tra il km 0,000 e il km 72,800 in entrambe le carreggiate. Al momento si sta procedendo all’ammodernamento della barriera di sicurezza sul lato destro ed è prevista la sua installazione sul cordolo in cemento armato fondato su micropali. Avviati a gennaio, i lavori saranno ultimati a gennaio 2026. Nel cantiere fra Casteldaccia e Altavilla è stata installata la nuova barriera di sicurezza sul lato destro e sono in atto i lavori sullo spartitraffico centrale in corrispondenza di due dei sei viadotti interessati dagli interventi. L’intervento prevede anche il ripristino della soletta ammalorata degli impalcati. I lavori sono stati avviati a settembre 2024.

Nel piano dei due cantieri, che comprende 64 interventi di varia tipologia – segnaletica, pavimentazione e nuove barriere – per un investimento complessivo di 913 milioni di euro, è stato completato il 32% dei lavori. Gli interventi già conclusi hanno consentito di liberare circa 8 km di doppi sensi e circa 15 km di restringimenti di carreggiata. I lavori in corso riguardano una cantierizzazione su un tratto di circa 15 km con doppi sensi e un altro di circa 29 km di restringimenti di carreggiata. Da oggi fino all’inizio del 2026 saranno avviati i restanti interventi. “Il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la percorribilità dell’autostrada nel più breve tempo possibile sono obiettivi prioritari che continueremo a sostenere con determinazione. La convocazione delle imprese impegnate nei cantieri della A19, da parte di Anas, è un’iniziativa che va nella direzione giusta per accelerare i lavori e ridurre i disagi ai cittadini. Ringrazio l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme per la disponibilità al confronto e alla collaborazione con la Regione Siciliana”, lo afferma Schifani.

Nel frattempo i due sub commissari per il Piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada Palermo-Catania, Lelio Russo e Sergio Tumminello – che hanno svolto l’incarico a titolo gratuito in questi 18 mesi – hanno rassegnato oggi pomeriggio le dimissioni dall’incarico. Nella nota inviata a Schifani, nella qualità di commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, i due ingegneri hanno sottolineato di “aver adempiuto correttamente al proprio mandato” e verranno sostituiti nelle prossime ore.