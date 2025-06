Confartigianato Giovani Trapani ricorda Andrea Bulgarella: “Il tuo esempio cammina con noi”

Confartigianato Giovani Trapani, vuole ricordare la figura di Andrea Bulgarella, l’imprenditore edile scomparso due giorni fa, con le parole del presidente Giuseppe Sergi:

“Te ne sei andato, Andrea. Ma non il tuo esempio, la tua forza, la tua integrità.A nome mio e di tutti i giovani imprenditori del territorio, voglio esprimere il nostro profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Bulgarella, uomo e imprenditore coraggioso, figura di riferimento per chi ha creduto (e crede) che si potesse fare impresa onestamente, senza piegarsi all’ingiustizia, senza compromessi e senza “tirare la giacchetta” al politico compiacente di turno.Andrea non ha mai abbassato la testa: ha denunciato con dignità e coraggio ciò che ha subito da chi invece doveva proteggerlo ed aiutarlo, restando fedele ai suoi valori e alla sua visione. Era un esempio concreto di talento innato, legalità, coerenza e amore per il proprio lavoro e per la propria città, Trapani, una città che tanti professano d’amare ma solo a parole, lui ha dimostrato di amarla più di tutti con i fatti.

Come scrive in una lettera anonima ad un “Giovane Trapanese”, facciamo un giro tra i palazzi storici che ha recuperato a Trapani, le meraviglie architettoniche che ha restituito alla collettività, oppure visitiamo la Tonnara di Bonagia o ai Mulini di San Cusumano. Posiamo pure il palmo della mano sul muro di uno di questi edifici storici. Potremmo sentire il battito del suo cuore. “Io ti infonderò coraggio per non mollare, per credere nei tuoi sogni, per spingerti a fare qualcosa di buono e di grande per Trapani, sapendo che questa città farà qualcosa di buono e di grande per te. ”Durante uno dei nostri ultimi incontri abbiamo parlato a lungo di Trapani, la città che amavi e che, troppo spesso, ti ha ferito. Alla fine mi hai abbracciato, mi hai guardato negli occhi e mi hai detto che noi giovani dobbiamo farci avanti, dobbiamo avanzare senza timore e dare il nostro contributo per questa città, altrimenti difficilmente cambierà qualcosa.

“Vivi in una terra bellissima, ricca di storia e di cultura, ma fare impresa qui è sempre stato difficile. Non impossibile, però. Io rappresento un’eccellenza trapanese, ma come me ce ne sono state altre, e altre ancora ce ne saranno. Magari una sei proprio tu, caro giovane trapanese. Non lasciare che i comitati d’affari e i sistemi di potere che agiscono nell’ombra ti tramortiscano… Si può e si deve continuare a sognare, a fare impresa, a credere nel futuro. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni, anche se io stesso sono stato spesso massacrato da giudici e investigatori che mi hanno utilizzato per le loro manie di grandezza e la loro voglia di protagonismo. Proprio per difendere le istituzioni, dobbiamo attaccare chi le rappresenta indegnamente.” – tratto da una lettera ad un giovane Trapanese. Grazie Andrea, per tutto quello che ci hai lasciato. Il tuo esempio continuerà a camminare con noi“.