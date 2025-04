Marsala ha un grosso problema con l’acqua (piovana e potabile)…

Marsala sta affrontando da decenni gravi problemi legati alla gestione delle risorse idriche. Sebbene siano stati avviati numerosi progetti di decoro urbano e ristrutturazioni di piazze e lungomare, la situazione legata alla rete fognaria e al sistema di scolo delle acque piovane è tutt’altro che risolta. Le criticità, infatti, non riguardano solo la scarsità d’acqua potabile, ma anche gli allagamenti dovuti a una rete fognaria inadeguata, la gestione inefficiente dei tombini e la scarsa manutenzione delle infrastrutture. Quando piove, la città si ritrova spesso a fronteggiare allagamenti che colpiscono soprattutto alcune aree ben specifiche, come la via Vecchia Mazara, o le zone del Porto. Ma non solo. Anche quartieri e campagne non se la passano meglio. Questi punti critici, privi di adeguati sfoghi e punti di scolo, vengono rapidamente sommersi da rivoli d’acqua copiosi che non trovano il giusto percorso di deflusso. Non solo la rete di drenaggio non è sufficiente, ma i tombini, che dovrebbero essere il primo baluardo contro il ristagno dell’acqua, vengono frequentemente ostruiti da rifiuti di ogni tipo, in particolare mozziconi di sigarette. Questo non solo crea un grave rischio per la sicurezza cittadina, ma denuncia anche un’altra grande lacuna: la scarsa cura e manutenzione della rete stradale e della gestione urbana.

Marsala deve fare i conti anche con un sistema idrico potabile che non sempre garantisce un servizio continuo e regolare. Negli ultimi giorni, infatti, la città è stata costretta a fare i conti con l’ennesimo guasto alla rete idrica comunale, causato da una voragine che si è aperta in contrada Cozzaro durante alcuni lavori di riparazione. Questo evento ha interrotto il pompaggio dell’acqua per un lungo periodo, costringendo i residenti a fare i conti con il rischio di rimanere senza acqua potabile. Sebbene la stazione di pompaggio sia stata riattivata nelle scorse ore, l’acqua non è ancora arrivata in tutte le zone della città, soprattutto nel versante nord, fino a Birgi, dove si prevede un ritardo più significativo. Questo tipo di disservizio non solo crea disagi immediati per i cittadini, ma solleva dubbi sulla capacità di Marsala di affrontare l’approvvigionamento idrico durante la stagione estiva, quando il consumo d’acqua è notevolmente più alto.