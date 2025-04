Marsala: lavori nei pressi di via Mazara, si apre una voragine mentre è in corso la riparazione della rete idrica

Sembra una piscina, invece si tratta della via Mazara. Ad aprire la voragine da dove fuoriesce l’acqua un escavatore per consentire i lavori di riparazione alla rete idrica.

A Marsala, in contrada Cozzaro, nei pressi della via Mazara ci sono dei lavori in corso alla rete idrica che molto probabilamente precluderanno per un po’ la regolare erogazione dell’acqua in città o quantomeno nella zona.

C’è un cantiere ci uomini e mezzi al lavoro, ma la portata del danno e dei lavori di riparazione sembrano talmente impegnativi, che è difficile stabilire quando sarà tutto sistemato. Come accade talvolta è possibile che arrivino comunicazioni ufficiali da parte dell’Ufficio Idrico, tramite i sistemi di informazione ufficiali del comune