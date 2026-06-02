Il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci sul cedimento della SP 20 Trapani-Bonagia-Valderice

“La viabilità trapanese è sicuramente in affanno. Così come è in atto l’impegno, per le competenze del Libero Consorzio Comunale di Trapani, a superare la logica dell’emergenza”. E’ quanto afferma in una nota il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci.

“Le verifiche sulla SP 20 sono in corso ed i tecnici definiranno il percorso da seguire per ripristinare al più presto una strada di collegamento di fondamentale importanza per il territorio. Non soltanto per raggiungere importanti aree turistiche ma per la viabilità di tanti residenti nella zona. Nel caso della SP 20

l’impatto del mare, con la sua forza e la spinta delle mareggiate, mette sotto stress la strada. Rimane da risolvere la questione ancora aperta della difesa della costa che rimanda ad altre competenze. Così come nello scorso mese di febbraio c’è stretta collaborazione con il Comune di Erice. I due Enti sono in piena sintonia per ridurre i disagi del cedimento: ci occuperemo della pavimentazione. Come Consorzio, siamo al lavoro e puntiamo ad andare oltre le emergenze con una serie d’interventi sistemici, che tuttavia devono fare i conti con con la vastità delle strade che attendono opere di ripristino e di recupero e con le risorse finanziarie che finiscono per essere insufficienti rispetto alle priorità da rispettare e da gestire. Abbiamo ereditato una condizione difficile e complicata che ci sottopone a momenti di criticità come quello che rimanda al cedimento sulla SP 20. Posso assicurare che non c’è alcuna sottovalutazione della necessità di intervenire prima possibile, con soluzioni durature, e che gli uffici sono ben consapevoli della tempistica. Il monitoraggio delle strade è costante ma le cause di un cedimento, o di qualsiasi altro problema, possono essere di varia natura e consistenza e coinvolgere diverse responsabilità. Il Libero Consorzio ha l’obiettivo dichiarato di fare un passo avanti rispetto alla messa in sicurezza in

tutto il territorio provinciale.

Ma è evidente che si tratta di una strategia che si costruisce nel tempo”.