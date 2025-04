Marsala senza acqua, Vigili chiamati a regolare la viabilità vista la presenza di autobotti

La rottura della condotta in Contrada Cozzaro, a Marsala, vicino via Mazara, ha provocato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico in quasi tutto il territorio per consentire di riparare il guasto. Effettuata la riparazione ieri stesso, si dovrà attendere fino a questo pomeriggio – verificata la tenuta della saldatura – per la riattivazione della stazione di pompaggio che immette acqua nella rete idrica. Dalla tarda serata di oggi dovrebbe iniziare il graduale ritorno alla normalità che avverrà lentamente nelle prossime ore. Come comunica il settore comunale di competenza, i ritardi maggiori potrebbero interessare alcune zone come Porticella, Stadio, via Trapani e versante nord. Malumori però tra i cittadini e soprattutto delle tante attività commerciali e di ristorazione rimaste a secco. Già stamani gli esercenti hanno dovuto sopperire con i camion delle autobotti. A tal fine e per regolare il traffico in pieno centro, sono intervenuti anche i Vigili urbani.