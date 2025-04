Provincia di Trapani, il sindaco di Mazara Salvatore Quinci annuncia la candidatura a Presidente

Dopo oltre cinque anni di governo alla guida di Mazara del Vallo, il sindaco Salvatore Quinci annuncia ufficialmente la sua candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Una scelta motivata dall’esperienza amministrativa maturata sul campo, al fianco dei cittadini, e da una visione chiara per il futuro: costruire una provincia più solida, unita e giusta. “Abbiamo restituito credibilità a Mazara, dimostrando che è possibile governare bene. Ora è il momento di alzare lo sguardo e portare questa esperienza al servizio della nostra provincia”, afferma Quinci. Questa candidatura nasce dall’impegno costante e dalla volontà di proseguire su una scala più ampia un modello amministrativo attento, moderno e inclusivo.

“In questi anni – dichiara il sindaco di Mazara – abbiamo dimostrato che un’altra Mazara è possibile. Ora voglio provare a dimostrare che un’altra provincia lo è altrettanto. È il momento di mettersi al servizio di un’idea più grande, che unisca territori e persone attorno a un progetto esclusivamente civico e condiviso, che faccia rete tra i tanti amministratori che giornalmente si spendono in modo instancabile per la propria comunità. A mio sostegno, infatti, ci sarà una lista dal nome ‘Salvatore Quinci Presidente’ pronta ad accogliere chiunque abbia come unico obiettivo il buon governo e la buona amministrazione”.

“Con la mia candidatura – sottolinea Quinci – voglio rivolgermi a tutte le forze politiche e civiche che desiderano lavorare con spirito libero per il bene della provincia di Trapani. Decliniamo insieme la visione strategica del nostro territorio costruendo un percorso di dialogo con i diversi Comuni e territori, ciascuno dei quali ha una sua specificità – penso, ad esempio, al Belice o all’Agro Ericino – garantendo una gestione equa ed efficiente delle risorse”. “Ancora una volta – aggiunge il sindaco di Mazara del Vallo – siamo davanti ad una competizione che richiede il bene di un territorio che necessita di competenze consolidate e di una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e non necessariamente di schieramenti ideologici che invece hanno le sedi naturali per essere espressi e difesi”. “Credo in una provincia che torni a ricoprire un ruolo autentico, in grado di fare sintesi tra i bisogni dei Comuni e le aspettative dei cittadini. È il momento di avviare un percorso coraggioso, trasparente e condiviso, che ripristini dignità, fiducia e offra reali opportunità a questo straordinario territorio”, conclude Quinci.

A sfidarlo, come ha esordito una settimana fa, per il centrodestra, il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini.