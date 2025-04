I siti culturali del Comune di Erice riaprono in partnership con la Fondazione Arte

A seguito dell’approvazione della delibera di giunta n. 66 del 26 marzo scorso, i siti culturali del Comune di Erice sono stati ufficialmente riaperti al pubblico a partire da sabato scorso. Il Comune ha infatti attivato in via provvisoria e fino al 2 novembre 2025, la fruizione del patrimonio culturale in partenariato con la Fondazione Erice Arte «quale unico soggetto già in possesso di organizzazione e know-how idoneo a garantire l’immediata riapertura alla fruizione pubblica dei siti culturali, mutuando il modello di gestione già in uso precedentemente». Tale provvedimento scaturisce sulla base di quanto disposto dall’art. 112 e dall’art. 115 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche), nonché dall’art. 134, comma 2, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Daniela Toscano, sindaca, che per noi aveva rilasciato una lunga intervista circa la vicenda, ha dichiarato: «L’affidamento dei siti culturali alla Fondazione consentirà di evitare criticità per l’intero sistema di accoglienza turistica, così da garantire la continuità di gestione dei siti culturali anche durante la stagione estiva. Questa soluzione, seppur temporanea, ci consentirà di tutelare l’interesse pubblico e di proseguire con determinazione nell’obiettivo di garantire un’adeguata valorizzazione dei beni culturali del nostro Comune. Nel corso dei sei mesi di durata del partenariato, gli uffici competenti provvederanno ad avviare le procedure amministrative necessarie per la definitiva regolarizzazione della gestione, con un termine di almeno tre mesi per la conclusione delle attività di revisione e riorganizzazione. Un ringraziamento al dott. Salvatore Denaro, responsabile del 7° settore “cultura, eventi e centro storico”, per aver individuato una soluzione che supera, seppur temporaneamente, la bocciatura del Consiglio comunale alla proposta di deliberazione di affidamento della gestione alla Fondazione Erice Arte».