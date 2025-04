Ancora vittorie per la marsalese Star Cycling Lab alla Granfondo Valle dei Templi e a Messina

Il team marsalese Star Cycling Lab, diretto dai fratelli Stella, lo scorso week end è stato impegnato in due importanti manifestazioni. Ad Agrigento si è svolta la Granfondo Valle dei Templi, gara di mtb che ha visto ai nastri di partenza oltre 400 atleti, per il team a Pois, un solo atleta Felice La Grutta, l’esperto atleta Trapanese ha portato a casa un ottimo 14° posto di categoria, frutto dell’ottima condizione atletica del momento. A Messina poi è andato in scena il Memorial Peppino Lucchesi, gara che ha visto impegnate le categorie Master, presenti per il team: Stella, Li Vigni, Tumminello, Bendici, Sessa, D’Aguanno e Sammaritano e le categorie agonistiche con i fratelli Francesco e Pietro Bendici e Francesco Stabile. La gara si è disputata per batterie ha visto subito il team Marsalese protagonista, due primi posti con Giulia D’Aguanno e Riccardo Sammaritano, e un terzo posto con Enrico Bendici.

Nella terza batteria, eccezionale gara dei più giovani atleti, con una top top per Pietro Bendici, e un 4°e 5° posto per F. Bendici e F. Stabile. Terza società classificata per somma di punti! Dario Sessa al termine della giornata si dice “… entusiasta, della condotta di gara di tutti gli atleti nelle tre batterie, avevamo pianificato la nostra gara nei dettagli, durante la riunione pre-gara, ognuno ha svolto il proprio compito e i risultati sono stati notevoli. Un emozione incredibile vedere gli atleti più giovani, tenere la testa del gruppo dei migliori, il lavoro fatto in allenamento si vede”.