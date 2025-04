Bocce, Peralta e Napola si impongono al Trofeo Ponte Ammiraglio

Due giorni di gare a Palermo con il Trofeo Ponte Ammiraglio di Bocce, organizzato dall’omonima società, che ha visto in campo sabato per la gara individuale 32 atleti delle categorie C e D, mentre domenica è stato il giorno del torneo a coppie di categoria A e B, tutto agli ordini del Direttore di Gara Andrea Fragiglio, degli arbitri Claudia Sticchi e Antonio D’Amico, presente anche il Consigliere Regionale Salvatore Peralta. Nella gara individuale a vincere è stato Giovanni Perlata del San Vito Lo Capo grazie al successo in finale sul padrone di casa Davide Vainolo (Ponte Ammiraglio). In semifinale il vincitore del torneo aveva battuto Bernardo Mormino (Ponte Ammiraglio) mentre nell’altra semifinale ad arrendersi era stato Francesco Billeci (Buseto). Domenica invece affermazione della Splendor Napola che domina le sfide a coppie. A vincere sono Stefano Bonfiglio e Gianfranco Mannone contro i compagni di squadra Luciano Vultaggio e Alberto Fontana. A chiudere il podio la coppia del Buseto Piero Cusenza e Andrea Oddo, mentre chiudono la gara al quarto posto i padroni di casa del Ponte Ammiraglio Paolo Cavarretta e Dino Mornino.