Il Marsala Femminile vince di misura contro UniMe in casa

La Virtus Femminile Marsala si regala tre punti importantissimi nella gara valevole per la 2ª Giornata di Ritorno Poule Promozione Eccellenza Femminile Regionale contro l’SSD UniMe: 1-0 è infatti il risultato in favore delle azzurre di mister Valeria Anteri che, sul verde del “Nino Lombardo Angotta”, domenica 30 marzo agguantano il prezioso vantaggio nei minuti di recupero di una seconda metà di gioco che sembrava dovesse costringere le padrone di casa ad un altro pareggio dopo l’indigesto 1-1 dello scontro al vertice andato di scena la settimana precedente a Brolo. Decisiva però la rete di Claudia Bannino che finalizza le tante buone occasioni presentatesi alle lilybetane adesso ufficialmente confermate nella vetta di questa seconda ed ultima parte di stagione sportiva. Per la 3ª Giornata, le marsalesi saranno in trasferta domenica 6 aprile alle ore 15.30 ospiti dell’ASD Alpha Sport presso il Comunale “Antonino Di Guardo” di Aci Castello (CT).