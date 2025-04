Asili nido: Cgil sollecita i sindaci trapanesi a partecipare alla selezione per il finanziamento

“Entro il 2027 i Comuni della provincia di Trapani potrebbero incrementare i posti degli asili nido, uno dei servizi essenziali per lo sviluppo dei bambini e per il sostegno alle famiglie, permettendo loro di conciliare lavoro e vita familiare”. Ad affermarlo, in una nota inviata ai sindaci, sono la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri e la responsabile provinciale Pari opportunità della Cgil Daniela Milana che hanno sollecitato le Amministrazione comunali, qualora non avessero già provveduto, a registrare, entro il prossimo 3 aprile, l’adesione alla manifestazione di interesse per il nuovo Piano di interventi per gli asili nido nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.

“Riteniamo – dicono le sindacaliste Canzoneri e Milana – che sia di fondamentale importanza raggiungere l’obiettivo del livello essenziale del 33 per cento di posti nido, così da compiere un passo avanti per il miglioramento della qualità della vita delle famiglie”.In particolare, in Sicilia saranno finanziati 5712 posti, di cui 578 saranno destinati alla provincia di Trapani (72 ad Alcamo, 28 a Calatafimi Segesta, 20 a Custonaci, 24 a Favignana, 24 a Gibellina, 126 a Marsala, 28 a Misiliscemi, 42 a Paceco, 20 a Partanna, 24 a Petrosino, 20 a Santa Ninfa, 108 a Trapani e 42 a Valderice). La Cgil ha chiesto, pertanto, di “poter conoscere, al fine di poter avere una visione chiara e d’insieme della situazione territoriale, come le Amministrazioni comunali stanno procedendo per ottenere il finanziamento desinato a incrementare i posti nido”.