Il Marsala 1912 vince sul campo del Partinicaudace e ipoteca la salvezza

Il Marsala 1912, dopo una sequenza di sconfitte, si prende una bella vittoria sul campo del Partinicaudace. Nella 28ª giornata di Campionato di serie B, termina 1 a 2 per gli azzurri al campo “Salvatore Favazza” di Terrasini. Per i ragazzi di Mister Brucculeri, sono andati a segno Gino Giardina e Marco Pedalino consentendo alla propria squadra di raggiungere i 37 punti e di ipotecare la salvezza matematica a due giorni dalla fine del Campionato. Domenica prossima al Municipale “Nino Lombardo Angotta” sarà la volta del Lascari e dopo Pasqua, il 27 aprile si torna in trasferta contro il Città di Gela.