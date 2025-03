Lavori all’impianto di pompaggio di Alcamo, aumenta la portata e la pressione idrica

Sono stati ultimati i lavori di revamping all’impianto idrico delle pompe di Cannizzaro per una migliore fornitura dell’acqua. “Una notizia importante per la cittadinanza alcamese – dichiara l’assessore al servizio idrico integrato Vittorio Ferro – la ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s., incaricata della fornitura e posa in opera delle nuove elettropompe per il pieno sfruttamento della potenzialità delle sorgenti Cannizzaro, ha completato il revamping. Il nuovo gruppo pompe è in funzione e sta erogando circa 47 l/s già da giorni. Nel corso della notte, gli operatori del servizio acquedotto hanno monitorato portata e pressione dell’impianto riscontrando, per il momento, piena funzionalità e nessuna perdita di portata; fino a mercoledì invece, durante l’erogazione notturna dei turni esterni, si aveva una certa perdita della portata, compresa fra 6 e 11 l/s. Adesso – conclude Ferro – si passa subito all’altro obiettivo ovvero la valorizzazione delle sorgenti di Chiusa e Dammusi”. Anche il dirigente della Direzione 1, Ignazio Graziano, progettista dell’impianto, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto.