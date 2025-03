Incendio nella notte a Palermo, soccorsa una famiglia con tre bambini

PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio si è verificato la scorsa notte in un appartamento al terzo piano di un edificio di 3 piani in via Archimede, a Palermo. Si tratta di un attico e superattico, che è andato completamente distrutto.

La famiglia residente, due genitori e tre bambini, sono stati accompagnati in ospedale con sintomi di intossicazione. Gli altri tre nuclei familiari sono stati evacuati. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

