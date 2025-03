Il sindaco di Marsala incontra i panificatori sul tema dell’aumento del costo del pane

La Confederazione autonoma che rappresenta e difende gli interessi delle imprese italiane e nelle fattispece della provincia di Trapani, comunica che in data 8 aprile alle ore 16:00 sarà presente presso la sede comunale di Marsala, per un incontro con il Sindaco Massimo Grillo ,in rappresentanza dell’associazione panificatori I Fornarini e per discutere circa l’aumento del prezzo del grano.

Tra i dirigenti presenti a vario titolo ci sarà Giuseppe Bonafede presidente associazione panificatori Marsala. Bonafede comunica che lui e il gruppo dirigente degli associatio hanno lasciato la Cna, sindacato nel quale hanno militato per anni, per insanabili divergenze.