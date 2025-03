Debiti fuori bilancio, il consigliere Cavasino chiede chiarezza, la replica dell’assessore Marchese. Video

Un delibera riguardante un debito fuori bilancio è stata al centro di un dibattito acceso nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Non tanto e non solo per il contenuto di un debito che comunque se esitato favorevolmente, come sempre accade, dal Massimo Consesso Civico, dovrà essere saldata agli aventi diritto, ma anche entrando nel metodo adottato.

“Sono quattro anni che siedo nei banchi di Sala delle Lapidi – ci ha detto il consigliere Piero Cavasino esponente di Marsala Democratica – e debbo dire che spesso l’amministrazione comunale a mio avviso non legge bene le delibere sui debiti fuori bilancio. In questo caso specifico non è stato posto in attenzione il parere dei revisori dei conti”. Cavasino ha parlato di soldi buttati via sotto forma di debiti fuori bilancio, invitando l’amministrazione ad individuare le eventuali responsabilità dei burocratici. “Vorrei sapere quanti di questi atti sono stati inviati alla Corte dei Conti e le eventuali riposte da quell’organo sono arrivate al comune”. La stessa presidente della Commissione Bilancio Eleonora Milazzo intervenendo durante la seduta del Consiglio comunale ha ricordato come la stessa commissione sull’apposito atto aveva sollevato dei quesiti sulla legittimità della mancanza di alcuni passaggi legali. Cavasino ha poi aggiunto che il suo intervento non era tanto indirizzato a questo atto deliberativo relativo al debito in questione. “Lo ripeto sono anni che chiedo di capire come e perché il comune è “costretto” a pagare debiti fuori bilancio che probabilmente con una attenzione diversa da parte degli aventi queste funzioni, non dovrebbe pagare. E’ denaro sottratto a spese più utili per la collettività.

La replica dell’assessore Francesco Marchese

“Al consigliere ha replicato in aula l’assessore Francesco Marchese. “Pur condividendo l’impostazione relativa ai debiti fuori bilancio – ha detto il preside marsalese – respingo ogni accusa relativa al mancato interesse da parte nostra -. La nostra onestà è certamente fuori discussione. Io stesso ho sollevato a suo tempo la responsabilità di alcuni funzionari sui debiti fuori bilancio, ora apprendo che anche il consigliere Cavasino è d’accordo. Occorre specificare che tolta l’enfasi esagerata, a mio avviso con cui il consigliere è intervenuto, posso dire di essere d’accordo ma si deve essere chiari che di fronte a questioni di questo genere, noi come amministrazione non siamo certamente imputati perché questa non è un aula di tribunale. Per quanto attiene ai funzionari essi possono sbaglaire come tutti, ma occorre ricordare che non sono i nostri dipendenti, ma dipendenti del comune e hanno vinto un concorso pubblico per svolgere le loro mansioni”.