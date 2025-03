A Birgi sbarcano Damon e Holland, già sul set a Favignana per l’Odissea di Nolan

Sono iniziati i ciak per il nuovo film di Christopher Nolan, “Odissea” e proprio nelle scorse ore stelle del cinema sono approdate all’aeroporto di Birgi per raggiungere Favignana. Tra loro Tom Holland e Matt Damon. Duecentocinquanta milioni di dollari di budget e un cast stellare, con quattro premi Oscar: oltre al protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse, Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway alias Penelope e Lupita Nyong’o che interpreta Clitennestra. Nel cast anche Benny Safdie (Agamennone), Zendaya (Atena), Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales e Maurice Compte. Dopo un mese di riprese alle Egadi, la cinepresa si accenderà su Lipari e Vulcano per le riprese in mare.

La scelta di Christopher Nolan di girare una parte di The Odyssey sull’isola non è casuale: l’antico borgo marinaro di Favignana si fonde perfettamente con il tema epico del film, che richiama alla mente i viaggi di Ulisse e il mito della navigazione verso l’ignoto.