Ad Alcamo Marina gli interventi di scerbatura del verde pubblico

A partire da questa settimana gli operatori della Roma Costruzioni sono al lavoro per effettuare tutti gli interventi di scerbamento e potatura lungo la litoranea di Alcamo Marina, sia via del Mare che Via del Golfo, sopra e sottolinea, lato ferrovia, a darne notizia l’assessore all’ambiente e al decoro urbano, Alberto Donato.

“Sono iniziati oggi gli interventi per ripulire tutta la litoranea dalle erbacce, e potare gli alberi a partire dalla cd zona Aleccia fino a c/da Magazzinazzi – afferma l’assessore Donato – e ad aprile saremo pronti anche per la pulizia dell’arenile. Tutti gli interventi rientrano nella programmazione fatta con gli uffici perché vogliamo che Alcamo marina sia pronta ad accogliere, già dalle prossime settimane, sia gli alcamesi che i turisti che ci auguriamo siano presenti a partire dalle festività pasquali nel nostro territorio.”