Nuove regole per i bagagli e i biglietti nelle compagnie aeree Ryanair, EasyJet e ITA Airways

Da questo mese vengono applicate le nuove regole del bagaglio a mano delle compagnie aeree Ryanair, EasyJet e ITA Airways per quanto riguarda costi, soprattutto le maggiorazioni da pagare per chi non si attiene, dimensioni e nuove disposizioni più smart e digitali.

Le nuove regole sul bagagli e app Ryanair

Il bagaglio piccolo in Ryanair resta gratis, è possibile portare a bordo gratuitamente un solo bagaglio piccolo, che deve essere riposto sotto il sedile di fronte al proprio. Le dimensioni massime consentite sono:

40x20x25 cm (zaino)

(zaino) 25x20x40 cm (borsa o custodia per laptop)

(borsa o custodia per laptop) le tariffe Regular o Flexi Plus che includono

Le tariffe Regular o Flexi Plus includono il bagaglio piccolo, un bagaglio a mano da 10 kg massimo, con dimensioni massime di 55x40x20 cm, da riporre nella cappelliera, il posto prenotato, l’imbarco prioritario, il check-in gratuito in aeroporto. Da maggio 2025, Ryanair renderà obbligatorio l’utilizzo dell’app per il check-in e la carta d’imbarco digitale. Chi non effettuerà questa operazione, rischia di dover pagare fino a 60 euro in più in aeroporto. Se il bagaglio a mano non rispetta le dimensioni consentite, c’è una penale al gate da pagare che può arrivare fino a 70 euro.

Le nuove regole all’interno degli aerei EasyJet

Con EasyJet, è possibile portare a bordo gratuitamente una sola borsa piccola, con dimensioni massime di 45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese), da collocare sotto il sedile anteriore. Il peso massimo consentito è di 15 kg, e il passeggero deve essere in grado di trasportarlo e sollevarlo autonomamente. Per portare un bagaglio a mano grande (zaino o trolley, massimo 56x45x25 cm, ruote e maniglie comprese, peso massimo 15 kg), da riporre nella cappelliera, è necessario aggiungere l’opzione in fase di prenotazione, essere iscritti al programma easyJet Plus, aver prenotato un posto con più spazio per le gambe o un posto “Up Front“. I clienti iscritti al programma easyJet Plus che non hanno aggiunto un bagaglio a mano grande o che viaggiano con la tariffa Flexi possono portare a bordo un bagaglio a mano grande solo se c’è disponibilità. In caso contrario, il bagaglio verrà imbarcato gratuitamente in stiva. Se il bagaglio supera i limiti o non è stato prenotato, verrà imbarcato in stiva, con un costo extra. Per evitare problemi, è consigliabile utilizzare lo strumento di misurazione disponibile nell’app iOS o un metro tradizionale.

Le nuove regole della compagnia ITA Airways

ITA Airways consente di portare in cabina un bagaglio a mano di massimo 55x35x25 cm (maniglie, tasche laterali e rotelle comprese) ma introduce una stretta sul peso: non deve essere superiore a 8 kg e permette di portare con sé anche un accessorio a scelta tra zainetto, borsetta o custodia per PC portatile, con dimensioni massime di 45x36x20 cm. In caso di voli particolarmente affollati, il personale di scalo potrebbe ritirare il bagaglio a mano al gate per imbarcarlo in stiva, rilasciando al passeggero una ricevuta per la riconsegna. Questa procedura, però, non è prevista per i voli intercontinentali. ITA Airways applica l’etichetta “sotto il sedile” a tutti i bagagli a mano di piccole dimensioni, su tutti i voli in partenza da scali nazionali e internazionali e verso tutte le destinazioni, ad eccezione di quelli operati con aeromobili A330.