A Mazara maggio nel segno del Torneo dell’Amicizia

Si svolgerà il 17 e 18 maggio con il “1° Torneo Nazionale dell’Amicizia di Mazara del Vallo di Calcio ad 11″ riservato a calciatori amatoriali Over 50”. La manifestazione – che si terrà allo Stadio “Nino Vaccara” a partire dalle 8.30 del mattino – gode del patrocinio del Comune guidato da Salvatore Quinci e dall’associazione dilettantistica “Trasmazaro – Over 50 O.S. di Mazara del Vallo”. Sono 8 le squadre partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Tre le rappresentanti del Piemonte: Vintage Team Torino, Veteranos Torino e Sport Club Over 50 di Cuneo; per la Lombardia: Fixio Savoia Bernate Sporting Club di Como; per il Lazio: Associazione Docenti Europei di Cassino; per la Sardegna Amatori Teddy Boys Calcio di Cagliari; per la Puglia: Vintage Bisceglie; per la Sicilia la società organizzatrice del torneo: Trasmazaro Over 50 Mazara. Come spiegano gli organizzatori Vito Bonsignore e Giuseppe Ingrande dell’associazione Trasmazaro, gli Over 50 saranno impegnati a livello amatoriale per ribadire l’importanza dell’attività sportiva a tutte le età dando un contributo alla città in termini turistici visto che dal 16 al1 8 maggio si attendono circa 200 persone da ogni parte d’Italia.