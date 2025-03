Trapani, “Grandi eventi sì, ma senza cancellare i parcheggi dei residenti”

Il Comitato Centro Storico di Trapani che solitamente non è morbido con l’Amministrazione comunale quando si tratta di problematiche cittadine, rivolge questa volta un ringraziamento al sindaco Giacomo Tranchida e in particolare all’assessore al Centro storico Rosalia D’Alì per le misure adottate in occasione della manifestazione “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera lo scorso 21 marzo. Con l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2025 sono stati previsti, tra gli altri provvedimenti, l’accesso agevolato alla sosta per i residenti muniti di pass, l’utilizzo gratuito dei parcheggi Egadi e delle aree a tariffazione gialla, e l’attivazione di un servizio di bus navetta. Misure che hanno permesso di limitare i disagi per chi vive o lavora nel centro storico, in un contesto straordinario e di grande partecipazione.

“Questo intervento – dichiara Alberto Catania, presidente del Comitato – ha dimostrato che è possibile organizzare eventi importanti senza scaricare completamente i disagi sui residenti. È una strada giusta, e crediamo debba diventare la prassi in occasioni future”. Il Comitato sottolinea come un’attenzione sistemica alle esigenze di chi abita il centro storico sia fondamentale per mantenere viva e accessibile questa parte della città, soprattutto in momenti in cui la presenza di eventi può impattare sulla mobilità e sui parcheggi. “Ci auguriamo – aggiunge Catania – che questo metodo venga adottato anche in futuro: ascolto, programmazione e soluzioni concrete per garantire diritti e vivibilità a chi il centro lo vive ogni giorno”.