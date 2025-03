Trapani si prepara al corteo della Memoria delle vittime di mafia. Come cambia la viabilità

In occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – manifestazione nazionale promossa dall’Associazione “Libera” e patrocinata dal Comune di Trapani, nella giornata di venerdì 21 marzo, si svolgerà il corteo con il seguente percorso: ore 8:00 concentramento e partenza in Piazza Garibaldi, seguendo il viale Regina Elena, viale Duca D’Aosta, corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, Lungomare Dante Alighieri, via Palmerio Abate, viale Regina Margherita con arrivo presso la piazza Vittorio Emanuele. Lo scopo dell’Associazione “Libera” è quello di promuovere e praticare i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà, l’ambiente nonché valorizzare la memoria delle vittime di mafie e di ogni altra violenza, senza dimenticare chi si è impegnato a costruire giustizia. La Città di Trapani si prepara dunque ad accogliere con entusiasmo i militanti dell’Associazione organizzatrice ed invita l’intera cittadinanza a partecipare attivamente a tutti gli eventi programmati. E‘ inibita la sosta per l’intera piazza Vittorio Emanuele, già da sabato 15 marzo al 25 marzo, consentendo però a tutti gli abbonati della piazza stessa di poter parcheggiare nelle aree limitrofe a tariffazione gialla al fine di limitare i disagi.

Sono istituiti i seguenti divieti di sosta con rimozione forzata:

– 20 marzo 2025, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e comunque fino a cessata necessità:

• Piazza Scarlatti, per tutto lo slargo;

• Piazza Sant’Agostino, per tutto lo slargo;

• Corso Italia, ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Sant’Elisabetta e la piazza Sant’Agostino;

• Via Ruggero di Lauria;

– 21 marzo 2025, dalle ore 00:00 alle ore 15:

• Piazzale Ilio, per tutto lo slargo;

• Via Dei Grandi Eventi;

• Via Ilio, nel tratto compreso tra la Via Dei Grandi Eventi e la rotonda di Via Isola Zavorra;

• Piazzale Nord – Via Ilio, nel tratto compreso tra la Via Dei Gelsomini e la Via G. Gentile;

• Via XXX Gennaio, nel tratto compreso tra la Via Amm. Staiti e il Corso Italia;

• Viale Regina Elena, ambo i lati;

• Viale Duca D’Aosta, nel tratto compreso tra la Via Regina Elena e il Corso Vitt. Emanuele;

• Corso Vitt. Emanuele, ambo i lati;

• Lungomare Dante Alighieri, nel tratto compreso tra la Piazza Mercato del Pesce e la Via Pallante;

• Via Palmerio Abate, nel tratto compreso tra il Lungomare Dante Alighieri e il Viale Regina Margherita;

• Viale Regina Margherita, ambo i lati;

• Via Spalti, nel tratto compreso tra il Viale Regina Margherita e la carreggiata sud di Piazza Vitt. Emanuele;

• Piazza Vittorio Emanuele, area retrostante la statua di Re Vittorio, compresa carreggiata sud tra la Via Spalti e la Via Marino Torre – ambo i lati;

• Via Scontrino, nel tratto compreso tra la Via Marino Torre e la Via G. B. Fardella;

• Via G. B. Fardella, carreggiate nord/sud, nel tratto compreso tra la Via Piazza Vitt. Emanuele e la Via Scudaniglio/San G.nni Bosco;

• Via F.sco Crispi, ambo i lati;

• Via Pallante;

• Via Platamone;

• Via Passo Enea, nel tratto compreso tra la Via F.sco Crispi e la Via Scudaniglio;

• Via Livio Bassi, nel tratto compreso tra la Via F.sco Crispi e la Via Scudaniglio;

• Corso Italia, lato sud;

• Via XX Settembre, nel tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e la Via Scudaniglio;

• Via Orlandini, ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Livio Bassi e il Lungomare Dante Alighieri;

• Via Ruggero di Lauria, ambo i lati;

• Via Amm. Staiti, ambo i lati, tratto compreso tra la Via Porta Galli e la Via Torrearsa;

• Piazza Garibaldi, per tutto lo slargo;

• Via Isola Zavorra, lato est, nel tratto compreso tra la Via Dei Grandi Eventi e la Via Ilio;

Sono istituiti i seguenti divieti di circolazione, esclusi veicoli autorizzati:

– 21 marzo 2025, dalle ore 07:00 alle ore 15

• Via Ammiraglio Staiti, nel tratto compreso tra la Via Porta Galli e la Via Torrearsa;

• Viale Regina Magherita;

• Viale Duca D’Aosta;

• Corso Vitt. Emanuele;

• Lungomare Dante Alighieri, nel tratto compreso tra la Via Piazza Mercato del Pesce e la Via Scudaniglio;

• Via Palmerio Abate, nel tratto compreso tra il Lungomare Dante Alighieri e il Viale Regina Margherita;

• Viale Regina Margherita;

• Via Spalti, nel tratto compreso tra il Viale Regina Margherita e la carreggiata sud di Piazza Vitt. Emanuele;

• Via Scontrino, nel tratto compreso tra la Via Piazza Umberto I e la Via G. B. Fardella;

• Via Vespri, nel tratto compreso tra la Via San G.nni Bosco e la Via Scontrino;

• Via Marino Torre, nel tratto compreso tra la Via Scudaniglio e la Via San G.nni Bosco;

• Via G. B. Fardella, carreggiate Sud/Nord, nel tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e la Via Scudaniglio/San G.nni Bosco;

• Via G. B. Fardella, carreggiata Nord, nel tratto compreso tra la Via G. Errante e la Via Scudaniglio;

• Via Pallante;

• Via Platamone;

• Via F.sco Crispi;

• Via Passo Enea, tratto compreso tra la Via Errante e la Via F.sco Crispi;

• Via Livio Bassi, tratto compreso tra la Via Errante e la Via F.sco Crispi;

• Via XX Settembre, tratto compreso tra la Via Scudaniglio e la Via Piazza Vitt. Emanuele;

• Piazza San V.zo De Paoli;

Sono istituiti, nella sola giornata del 21 marzo, i sensi unici di marcia in via Scudaniglio (direzione Nord/Sud) e via San Giovanni Bosco (direzione sud/nord).

I cancelli di chiusura al traffico saranno così dislocati:

1. Via Ammiraglio Staiti:

▪ prossimità di Via Porta Galli, inibizione alla circolazione nel lato Ovest;

▪ prossimità di Via Spalti, inibizione alla circolazione nella medesima Via Am. Staiti;

2. Via Avv. Palmeri – inibizione alla circolazione verso Ovest – altezza Piazza Ciaccio Montalto