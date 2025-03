Il Trapani Calcio rimedia la quinta sconfitta consecutiva

Ultima chiamata per il Trapani se vuole conquistare un posto nella griglia dei play-off del campionato di Serie C. Una gara che può considerarsi da dentro-fuori per la formazione granata, reduce da quattro sconfitte di fila nei match contro Audace Cerignola, Monopoli, Avellino e Giugliano. Cinque, invece, i risultati utili di fila della Cavese, che ha conquistato punti importanti per occupare momentaneamente l’ultimo posto che dà la qualificazione ai play-off. I tre punti che separano le squadre fa di questa sfida un vero e proprio scontro diretto. Ma il Trapani perderà l’ennesima possibilità. Al 12′ un’azione che condizionerà tutta la gara, Liotti viene espulso e i granata resteranno in 10. La Cavese nel primo tempo rimedia qualche tiro in porta ma il primo tempo è privo di emozioni.

Il secondo tempo inizia bene per il Trapani che si avvicina al goal con Antoniello e al 51′ racimola il vantaggio con il sinistro di Federico Carraro che si immola in rete. La Cavese si riassesta, fa alcuni cambi e grazie al colpo di testa di Diarrassouba per il piede di Fella pareggia al 60′. Colpo di testa di Diarrassouba per il piede di Fella che vale il pari per la Cavese che poco dopo resta pure in 10 per l’espulsione, per doppio giallo, di Piana. Doppia occasione per i granata con Anatriello e Ciotti, ma è al 90′ che la Cavese si porta in vantaggio con Ciro Loreto: il Trapani viene beffato dal colpo di testa di Loreto sul cross dalla destra di Chiricò e rimedia così la quinta sconfitta consecutiva. Adesso Valerio Antonini si appella a Mister Torrente per chiedergli di dimettersi.